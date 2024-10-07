Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев высказался о своём отношении к бою с Саулем Альваресом

Артур Бетербиев высказался о своём отношении к бою с Саулем Альваресом
Комментарии

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

«У Канело был один из поясов в полутяжёлом весе. Тогда я действительно хотел подраться с ним. А сейчас… Не думаю. Не скажу, что сильно заинтересован в этом поединке. Для меня всегда самое главное — чемпионские титулы», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, Альварес завоевал титул WBO в полутяжёлом весе в ноябре 2019 года, нокаутировав россиянина Сергея Ковалёва и став чемпионом мира в четырёх весовых категориях.

Материалы по теме
Гвоздик назвал фаворита в поединке Бетербиев — Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android