Артур Бетербиев высказался о своём отношении к бою с Саулем Альваресом

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

«У Канело был один из поясов в полутяжёлом весе. Тогда я действительно хотел подраться с ним. А сейчас… Не думаю. Не скажу, что сильно заинтересован в этом поединке. Для меня всегда самое главное — чемпионские титулы», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, Альварес завоевал титул WBO в полутяжёлом весе в ноябре 2019 года, нокаутировав россиянина Сергея Ковалёва и став чемпионом мира в четырёх весовых категориях.