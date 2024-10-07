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Дю Плесси объяснил, почему Перейра смог переломить бой с Раунтри

Дю Плесси объяснил, почему Перейра смог переломить бой с Раунтри
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал результат титульного поединка между полутяжеловесами Алексом Перейрой и Халилом Раунтри, состоявшегося на турнире UFC 307.

Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, проведя третью защиту титула. Примечательно, что Раунтри вёл на судейских записках после третьего раунда.

«Оба смотрелись невероятно. Первые два раунда забрал Раунтри, но лоу-кики [Перейры] сыграли свою роль. Отличная работа, вы оба — воины», — написал дю Плесси в социальной сети X (ранее Twitter).

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