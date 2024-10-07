Рой Джонс ответил, побил ли бы он Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший считает, что смог бы одолеть российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола на пике карьеры.

«Бивол стал бы непростой задачей из-за его навыков и работы ног. Его не так легко поймать, как считают.

С Артуром было бы непросто из-за его мощи, он и вправду один из сильнейших нокаутёров в истории дивизиона. Нельзя позволять ему попадать по вам, это особенный нокаутёр. И всё же я считаю, что справился бы с ним быстрее, чем с Биволом, несмотря на то что это задача иного рода», — сказал Джонс в интервью talkSPORT.

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