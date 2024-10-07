Кори Сэндхаген заявил о готовности подраться с О’Мэлли

Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил о готовности провести поединок с бывшим чемпионом дивизиона соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Мы могли бы подраться в марте или апреле. Это единственный бой в дивизионе, который можно назвать захватывающим», — сказал Сэндхаген в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 7 в августе, Сэндхаген проиграл единогласным решением российскому проспекту Умару Нурмагомедову.

О’Мэлли на UFC 306 в сентябре уступил по очкам грузину Мерабу Двалишвили, лишившись чемпионского титула.