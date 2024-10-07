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Хамзат Чимаев обратился к Перейре после победы бразильца на UFC 307

Хамзат Чимаев обратился к Перейре после победы бразильца на UFC 307
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал победу чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры над американцем Халилом Раунтри.

«Алекс Перейра, поздравляю. Только уважение», — написал Чимаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2021-го выступает в UFC.

В ноябре 2022 года Перейра сразился за титул в среднем весе (до 84 кг) и нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью. Реванш состоялся в апреле 2023-го и завершился досрочной победой Адесаньи.

В ноябре 2023 года Перейра стал чемпионом UFC в двух весовых категориях, завоевав титул в полутяжёлом дивизионе, после чего провёл две защиты.

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