Халил Раунтри опубликовал пост после тяжёлого поражения от Перейры

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Халил Раунтри опубликовал пост после досрочного поражения от действующего чемпиона бразильца Алекса Перейры.

«Я не стал чемпионом, но вырос. Спасибо Алексу, он помог мне понять, что я готов покорить мир. Ты показал мне версию меня, которую я должен был ощутить. Ты чемпион по праву. Но теперь я знаю, на что способен», — написал Раунтри в социальных сетях.

Халилу Раунтри 34 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2016-го выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Пол Крэйг, Джонни Уокер, Ион Куцелаба и Энтони Смит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и пять поражений.