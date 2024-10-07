Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Халил Раунтри опубликовал пост после тяжёлого поражения от Перейры

Халил Раунтри опубликовал пост после тяжёлого поражения от Перейры
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Халил Раунтри опубликовал пост после досрочного поражения от действующего чемпиона бразильца Алекса Перейры.

«Я не стал чемпионом, но вырос. Спасибо Алексу, он помог мне понять, что я готов покорить мир. Ты показал мне версию меня, которую я должен был ощутить. Ты чемпион по праву. Но теперь я знаю, на что способен», — написал Раунтри в социальных сетях.

Халилу Раунтри 34 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2016-го выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Пол Крэйг, Джонни Уокер, Ион Куцелаба и Энтони Смит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и пять поражений.

Материалы по теме
Дана Уайт показал фото окровавленного лица Раунтри после боя с Перейрой на UFC 307
Материалы по теме
Chama! Перейра продолжает бить рекорды и уничтожать соперников
Chama! Перейра продолжает бить рекорды и уничтожать соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android