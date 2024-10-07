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Тайсон Фьюри отреагировал на фото лица Раунтри после боя с Перейрой

Тайсон Фьюри отреагировал на фото лица Раунтри после боя с Перейрой
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Двукратный чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри прокомментировал ставшую вирусной фотографию американского бойца UFC Халила Раунтри, потерпевшего тяжёлое поражение от бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 307.

«Мы не играем в бойцовскую игру. Воины нашего времени», — написал Фьюри в социальных сетях.

Халилу Раунтри 34 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2016-го выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Пол Крэйг, Джонни Уокер, Ион Куцелаба и Энтони Смит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и пять поражений.

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