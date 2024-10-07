«С тобой покончено». Анкалаев призвал Прохазку перейти в средний вес

Второй номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к чешскому экс-чемпиону Иржи Прохазке, призвав его сменить дивизион.

«Переходи в средний вес, мой друг, в полутяжёлом дивизионе стало слишком опасно. С тобой покончено», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Ирже Прохазке 31 год. Чешский боец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2020-го выступает в UFC.

В июне 2022 года Прохазка стал чемпионом организации в полутяжёлом весе, на турнире UFC 275 «задушив» бразильца Гловера Тейшейру, после чего отказался от титула из-за травмы. Впоследствии дважды бился за пояс, но оба раза досрочно уступил бразильцу Алексу Перейре.