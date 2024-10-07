«Может доиграться». Махачев отреагировал на публичные выпады Топурии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал публичные заявления обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузина Илии Топурии, ранее вызвавшего его на поединок.

«Если Топурия будет продолжать в том же духе, он может доиграться. Что‑то может произойти. Пока я не видел, чтобы кто‑то переходил какие‑то личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой категории и хотя бы раз защитить пояс», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

26 октября на турнире UFC 308 Топурия проведёт первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг) против американца Макса Холлоуэя.