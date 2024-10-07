Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Может доиграться». Махачев отреагировал на публичные выпады Топурии

«Может доиграться». Махачев отреагировал на публичные выпады Топурии
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал публичные заявления обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузина Илии Топурии, ранее вызвавшего его на поединок.

«Если Топурия будет продолжать в том же духе, он может доиграться. Что‑то может произойти. Пока я не видел, чтобы кто‑то переходил какие‑то личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой категории и хотя бы раз защитить пояс», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

26 октября на турнире UFC 308 Топурия проведёт первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг) против американца Макса Холлоуэя.

Материалы по теме
Илия Топурия ответил на вопрос об уличном бое с Исламом Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android