Кливленд: знаю слабости Сидельникова. Чувствую, что я лучше него

Бывший боец Bellator и PFL американец Раким Кливленд поделился ожиданиями от своего боя с известным российским тяжеловесом Кириллом Сидельниковым.

Напомним, бой по правилам ММА станет соглавным на турнире Ural FC 8, который состоится 16 октября в Перми.

«Сидельников — очень жёсткий боец, у него очень-очень хорошие ударные навыки. Он шестикратный чемпион мира по самбо. Но я знаю его слабости. Чувствую, что я лучше него. Ожидаю, что мы покажем яркий и зрелищный поединок. Возможно, все сведётся к тому, кто больше хочет забрать бой. Признаюсь, у меня приятные предвкушения от поездки в Россию, это новая для меня культура. Никогда не был в этой стране, поэтому хочу её узнать. При этом я планирую устроить настоящее шоу для фанатов, которые придут на арену в Перми или будут смотреть наш поединок у экранов», — цитирует Кливленда пресс-служба Ural FC.

На счету 36-летнего Сидельникова 14 побед и семь поражений в ММА. Свой последний поединок по правилам смешанных единоборств он провёл в июле 2022 года в рамках дебютного турнира Ural FC, где в первом раунде победил бразильца Фабио Мальдонадо. Сидельников также принял участие в Ural FC 4 в рамках форума «Россия – спортивная держава», дебютировав в профессиональном боксе. Тогда противостояние с представителем Нидерландов Нидалем Бикири завершилось вничью.

Статистика 35-летнего Кливленда в ММА — 23 победы, 17 поражений и одна ничья. Американец выступал в Bellator и PFL. По ходу карьеры Кливленд дрался с такими соперниками, как Виктор Немков, Деррик Льюис, Максим Гришин, Стив Моури, Тайрелл Форчун.