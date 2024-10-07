Бивол: что делает Бетербиева опасным? Посмотрите на его рекорд

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Что делает Бетербиева опасным? Посмотрите на его рекорд (смеётся). Он доказывает, что является одним из самых опасных соперников. А также его пояса и навыки… Он действительно хороший боец, и дело не только в ударе. Он очень умён», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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