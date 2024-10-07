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Бетербиев: мне 39 лет, но я молод. Без травм — продолжу карьеру

Бетербиев: мне 39 лет, но я молод. Без травм — продолжу карьеру
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Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев ответил на вопрос о завершении карьеры. Напомним, в январе уроженцу Хасавюрта исполнится 40 лет.

«Как чувствую себя в 39 лет? Чувствую себя молодым, да (улыбается). Мне 39 лет, но я молод.
Если всё будет хорошо… Я наслаждаюсь своей работой. Посмотрим. Я ничего не могу сказать… Если не будет травм, я продолжу», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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