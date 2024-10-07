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Бивол рассказал, как проходила подготовка к поединку с Бетербиевым

Бивол рассказал, как проходила подготовка к поединку с Бетербиевым
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Во-первых, отличается место проведения. Самое важное в вашей подготовке — это спарринг-партнёры. Сейчас они другие. Каждая подготовка похожа на остальные, но есть и отличия. Моё тело изменилось, мой тренер видит это и даёт мне другие упражнения. Я говорю о тренере по физической подготовке.

Во время подготовки я провёл три недели в Кыргызстане, в горах, после чего 45 дней провёл в Турции. А затем, за две недели до боя, прилетел в Эр-Рияд», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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