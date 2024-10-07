Бетербиев: никогда не настраиваюсь на нокаут, если будет 13 раундов — буду готов

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев рассказал, как настраивается на свои бои.

«Никогда настраиваюсь на нокаут. Если это произойдёт — так тому и быть. Вот и всё. Готов ли я к тому, что бой пройдёт все 12 раундов? Мы всегда настраиваемся на полную дистанцию. Мы никогда не готовимся к тому, что бой продлится четыре раунда, один раунд… Всегда пытаемся выполнить максимум. Даже если будет 13-й раунд — мы будем готовы», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.