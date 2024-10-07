Шон Портер дал прогноз на поединок Бетербиев — Бивол

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, американец Шон Портер высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бивол победит. Он молод. Бетербиев — это грузовик. Всю свою карьеру он шёл лоб в лоб на маленькие фургончики и такие же грузовики. И это рано или поздно начинает сказываться. Несмотря на то что у обоих примерно одинаковый путь, они по-разному его прошли. Поэтому я ставлю на Бивола», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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