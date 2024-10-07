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Дмитрий Бивол огласил свой топ лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий

Дмитрий Бивол огласил свой топ лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол огласил свой топ лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий в интервью изданию DAZN.

Топ лучших боксёров на данный момент, по мнению Бивола:

1. Александр Усик;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Наоя Иноуэ;
4. Джервонта Дэвис.

Напомним, следующий поединок Дмитрий Бивол проведёт с соотечественником и обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг). Бой состоится 12 октября в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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