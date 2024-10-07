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Магомед Анкалаев заявил, что будет драться с Алексом Перейрой в стойке

Магомед Анкалаев заявил, что будет драться с Алексом Перейрой в стойке
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Топовый российский боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, Магомед Анкалаев заявил, что будет драться с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой в стойке.

Один из фанатов написал на своей странице в социальных сетях, что Анкалаев будет работать и в стойке, и в партере в поединке с Поатаном. Магомед не оставил данный комментарий незамеченным и однозначно ответил пользователю.

«Я буду драться [с Алексом Перейрой] в стойке», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 307 Алекс Перейра победил нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

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