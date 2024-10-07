Кравцов поделился прогнозом на бой Бетербиев — Бивол

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился прогнозом на поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Ярко выраженного фаворита нет. Чисто делая скидку на возраст, во всяком случае, для меня победителем больше видится Дмитрий Бивол. Хотя, повторюсь, два равносильных боксёра», — сказал Эдуард Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).