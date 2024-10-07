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Кравцов: если бы Бетербиев был травмирован, он бы не вышел на ринг

Кравцов: если бы Бетербиев был травмирован, он бы не вышел на ринг
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов считает, что недавняя травма чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева не будет иметь значения в его поединке с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Думаю, недавняя травма Бетербиева не повлияет. Если бы Артур был травмирован или его что-то беспокоило, он бы не вышел на ринг. Насколько я знаю, подготовка прошла хорошо, все планы были выполнены. Думаю, травма роли не сыграет», — сказал Эдуард Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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