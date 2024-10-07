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Кравцов — о ситуации с экс-женой Бивола: не думаю, что это нанесёт какой-то урон

Кравцов — о ситуации с экс-женой Бивола: не думаю, что это нанесёт какой-то урон
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался насчёт постоянных нападок Екатерины Бивол в адрес своего бывшего мужа и чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола.

«Повлияет ли бывшая жена Бивола на его настрой? Думаю, Дмитрий психологически достаточно устойчивый боксёр. Понятно, что есть какой-то негатив, но думаю, он от этого абстрагировался, и команда его от этого ограждает. Ничего хорошего в ситуации нет, но не считаю, что это нанесёт какой-то урон Биволу. Её, видимо, какая-то женская обида гложет, поэтому не может спокойно с ним расстаться», — сказал Эдуард Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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