Алекс Перейра ответил, собирается ли он спускаться в средний вес ради боя с дю Плесси

Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра ответил, собирается ли он спускаться в средний вес ради боя с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«У нас есть информация, что Дрикус дю Плесси собирается драться с Шоном Стриклендом, который является моим партнёром по тренировкам. Не хочу вмешиваться в их бой. У меня есть возможность перейти в тяжёлый вес, но я чувствую себя комфортно в полутяжёлом дивизионе. Моё место здесь», — приводит слова Перейры портал Sherdog.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307, Алекс Перейра победил американца Халила Раунтри в четвёртом раунде.