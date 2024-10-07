Бивол и Бетербиев показали актуальную физическую форму за 5 дней до боя

Чемпион мира по боксу по версии WBA и IBO в полутяжёлом дивизионе Дмитрий Бивол и чемпион мира по боксу по версии WBC, IBF и WBO в категории до 79,4 кг Артур Бетербиев показали актуальную физическую форму за пять дней до боя.

Напомним, поединок между Биволом и Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Дмитрию Биволу 33 года. В последнем поединке, который состоялся 1 июня 2024 года, Бивол разделил ринг с ливийским боксёром Маликом Зинадом. Бой завершился победой Дмитрия техническим нокаутом в шестом раунде.