Бой между Ринатом Фахретдиновым и Нурсултоном Рузибоевым не состоится на турнире UFC 308

Поединок в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между россиянином Ринатом Фахретдиновым и узбеком Нурсултоном Рузибоевым не состоится на турнире UFC 308, который должен пройти 26 октября в Абу-Даби. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник ММА».

Согласно имеющейся информации, Нурсултон получил травму и был вынужден сняться с боя. Матчмейкеры ищут Ринату другого соперника.

Нурсултону Рузибоеву 30 лет. В своём рекорде он имеет 34 победы, девять поражений, а два боя закончились ничьёй. В последнем поединке, который состоялся 11 мая на турнире UFC on ESPN 56, Рузибоев уступил американцу Хоакину Бакли единогласным решением судей.