Рефери боя Перейра — Раунтри: удары Алекса в поединке с Халилом были нечеловеческими

Известный комментатор UFC и шоумен Джо Роган рассказал о реакции рефери Марка Годдарда на удары действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры в бою с американцем Халилом Раунтри.

«Я был в октагоне после боя. Марк Годдард подошёл ко мне и сказал: «Я занимаюсь этим уже 20 лет. Звук ударов Алекса не похож ни на что, что я слышал раньше». Марк сказал, что эти удары наносил не человек. Он продолжал это повторять», — приводит слова Рогана портал Middle Easy.

Напомним, поединок между Перейрой и Раунтри, который состоялся на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), завершился победой бразильского бойца нокаутом в четвёртом раунде.