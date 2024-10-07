Иржи Прохазка начал тренировочные сборы в Японии и показал, как оттачивает свою технику

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка начал тренировочные сборы в Окинаве (Япония), а также продемонстрировал, как оттачивает свою ударную технику.

«Япония, Окинава. Первая неделя из трёх. Спустя почти 5 лет я вернулся в Японию. Впервые тренируюсь в этом зале и посещаю старых мастеров, которые также сформировали мою точку зрения, как лучше понять своё тело в качестве оружия. Также надеюсь увидеть здешнюю прекрасную природу, чтобы зарядиться от неё истинной энергией.

Во время своего визита я буду посещать буддийские храмы, чтобы медитировать и очищать свой разум. Для меня это особое время, так как мои тренировки только начались. Вторая неделя [сборов] пройдёт на острове Кюсю, в частности, в городе Кагосима, где я продолжу свои тренировки по кекусинкай», — написал Иржи на личной странице в социальных сетях.

Фото: Страница Иржи в социальных сетях

Фото: Страница Иржи в социальных сетях

Фото: Страница Иржи в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303, Иржи Прохака провёл титульный реванш с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился победой Перейры нокаутом во втором раунде.