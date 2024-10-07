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Умар Нурмагомедов — Мерабу Двалишвили: уклонение от боёв показывает только одно — страх

Умар Нурмагомедов — Мерабу Двалишвили: уклонение от боёв показывает только одно — страх
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Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов обратился с посланием к действующему обладателю титула UFC в категории до 61 кг грузину Мерабу Двалишвили.

«Какой смысл называться чемпионом, если ты слишком напуган, чтобы встретиться со следующим в очереди?.. Уклонение от боёв показывает только одно — страх. Настоящие чемпионы не бегают», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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