Артём Вахитов: Перейра не лучший ударник в UFC, так как у него есть лишь один хороший удар

Известный российский кикбоксёр, бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов высказался о победе чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры над американцем Халилом Раунтри на турнире UFC 307.

«В принципе, мы ожидали примерно такого же результата — Алекс шёл за победой, хотя Халил приложил немало усилий на старте. Было видно, что Перейра с самого начала чувствовал себя комфортно. Со второго раунда его удары стали быть более плотными, а после третьего — бой был в его руках и ему удалось добить соперника.

Не думаю, что Алекс лучший ударник в UFC, поскольку у него есть всего один хороший удар. Это не значит, что он действительно хорошо работает в стойке. Настоящий ударник — тот, у кого в запасе есть много комбинаций, очень разные возможности в стойке для нанесения панчей. Алекс лишь хорошо дерётся с одним ударом и хорошо умеет его наносить, но это ничего не значит.

Пока он может говорить о чём угодно. Придёт время и он изменит своё мнение [обо мне и поединке со мной]. Бои в маленьких перчатках — это другой вид спорта, но у нас очень хорошая и опытная команда. В будущем, если наш бой состоится, то мы сделаем всё, чтобы быть готовыми к нему», — приводит слова Вахитова портал Bloody Elbow.