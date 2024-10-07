Алекс Перейра мог не выступить на UFC 307 из-за переломов и проблем с въездом в США

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал, что мог не выступить на турнире UFC 307 из-за проблем со здоровьем и въездом в США.

«У меня было много проблем, о которых никто не знает. На какой-то период своей подготовки я улетел в Бразилию. Там стало известно, что у меня есть проблемы с визой США. Так что я каждый день ходил в посольство, ждал, когда мой паспорт будет готов, и наконец получил его.

После этого вернулся в Коннектикут примерно на неделю, затем мы прилетели сюда [в Солт-Лейк-Сити] примерно за три недели до боя. Но ещё в Коннектикуте я очень сильно заболел — пять дней сидел на антибиотиках, у меня была температура, болело горло. Здесь оно у меня также болело. Врачи опять назначили [мне пропить] антибиотики.

Кроме того, когда я был в Бразилии, то травмировал ребро. У меня уже была эта травма год назад — она вновь дала о себе знать. Пришлось разбираться с ней. Помимо ребра, в Солт-Лейк-Сити о себе напомнила травма ступни, которая у меня была на UFC 300. Так что да… Это был очень тяжёлый поединок, но подготовка к нему была более трудной», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.