У Чарльза Оливейры родился сын

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра стал отцом во второй раз.

Несколько дней назад его супруга Талита Роберта Перейра родила сына, которого они решили назвать Домиником. Помимо сына, пара воспитывает дочь Тайлу, которая родилась в 2017 году.

Фото: Страница Чарльза Оливейра в социальных сетях

Фото: Страница Чарльза Оливейра в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра разделил октагон с топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном. Бой продлился все три раунда и завершился победой ахалкалакца раздельным решением судей.

Ранее Майкл Чендлер рассказал, что хочет после победы над Чарльзом Оливейрой подраться за титул с Исламом Махачевым.