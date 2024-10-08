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Али Абдель-Азиз: Макгрегор как минимум пять раз отказывался от боя с Джастином Гэтжи

Али Абдель-Азиз: Макгрегор как минимум пять раз отказывался от боя с Джастином Гэтжи
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гэтжи, сообщил, что известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор пять раз отклонял предложение о проведении боя с его подопечным.

«Давайте мыслить реалистично. Макгрегор никогда не примет этот бой [с Джастином]. Ему предлагали его по меньшей мере пять раз. Он никогда не хотел иметь ничего общего с Джастином. Конор говорил, что причина, из-за которой он не хотел принимать этот бой, в том, что Гэтжи нелицеприятно отзывался о нём в социальных сетях. Макгрегор не хотел проигрывать бойцу из нашей команды, я полагаю», — приводит слова Абдель-Азиза портал MMA Fighting.

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