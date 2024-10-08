Абдель-Азиз: шесть лет назад Хабиб отнял у Конора душу и мужественность

Али Абдель-Азиз, являющийся бывшим менеджером экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, считает, что поражение в бою с его подопечным навсегда изменило известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Прошло шесть лет с тех пор, как Конор отдал свою душу Хабибу. Он отнял у него всё, в том числе и мужественность. После этого боя Макгрегор никогда не был и не будет прежним. Хабиб отнял всё у этого человека. Каждый раз, когда Конор смотрится в зеркало, то вспоминает дагестанского парня, который носит папаху. Хабиб разрушил его», — приводит слова Али Абдель-Азиза портал MMA Fighting.