Шейн Макгиган высказался о форме Бетербиева и Бивола накануне их боя

Шейн Макгиган, бывший тренер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по боксу по версии WBA и IBO в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом и чемпионом мира по боксу по версии WBC, IBF и WBO в категории до 79,4 кг Артуром Бетербиевым.

«Я просто думаю, что Бетербиев в лучшей форме. Бивол выглядел очень хорошо, когда боксировал с Канело, но он был немного неактивен и не очень хорошо выглядел в своём последнем бою.

Бетербиев выглядел немного вялым и хрупким перед тем, как сразиться с Каллумом Джонсоном, а затем Джонсон отправил его в нокдаун. В то время он выглядел не лучшим образом. Сейчас он пришел в себя», — приводит слова Макгигана Boxing News.

Напомним, поединок между Биволом и Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом дивизионе состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бивол и Бетербиев показали актуальную форму за 5 дней до боя