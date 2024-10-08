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«Ещё неделю хромал». Американский тяжеловес рассказал о спарринге с Бетербиевым

«Ещё неделю хромал». Американский тяжеловес рассказал о спарринге с Бетербиевым
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Американский боксёр Брэндон Глэнтон (20-2, 17 KO), выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), рассказал о спаррингах с чемпионом WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянином Артуром Бетербиевым.

«Мой опыт спаррингов с Бетербиевым? О боже! Он так сильно ударил меня в бедро… Я ещё неделю хромал. Этот парень – невероятный нокаутёр. Я не сталкивался с таким раньше», — сказал Глэнтон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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