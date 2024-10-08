Экс-чемпион: один парень сказал мне, что четыре раунда с Бетербиевым — это 20 раундов боя

Двукратный чемпион мира американец Реджис Прогрейс высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Ставлю на Бетербиева. Как-то разговаривал с чуваком, который спарринговал с Бетербиевым. И он сказал: «Четыре раунда с Бетербиевым — это 20 раундов реального боя. Он монстр, чёрт возьми». Этот чувак спарринговал и с Бетербиевым, и с Биволом. Но запомнил он Бетербиева», — приводит слова Прогрейса Boxing News.

12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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