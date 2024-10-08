Конор Макгрегор поддержал Петра Яна перед боем с Фигейреду

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал видео с подготовки российского бойца организации Петра Яна.
Напомним, 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) Ян сразится с экс-чемпионом промоушена бразильцем Дейвисоном Фигейреду.
«Отличная работа! Просто. Гениально», — написал Макгрегор в социальных сетях.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299 в марте, Ян победил единогласным решением китайца Сонга Ядонга, прервав серию из трёх поражений. Фигейреду на UFC on ABC 7 в августе одолел по очкам эквадорца Марлона Веру.
Пётр Ян показал тренировку перед боем с Фигейреду