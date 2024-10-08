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Перейра остался позади Махачева в рейтинге P4P после победы над Раунтри

Перейра остался позади Махачева в рейтинге P4P после победы над Раунтри
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Чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сохранил за собой вторую строчку рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над американцем Халилом Раунтри, поединок с которым состоялся на турнире UFC 307.

Напомним, по-прежнему возглавляет список обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев.

UFC. Рейтинг Pound-For-Pound (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия).
2. Алекс Перейра (Бразилия).
3. Джон Джонс (США).
4. Илия Топурия (Грузия).
5. Белал Мухаммад (США).
6. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
7. Мераб Двалишвили (Грузия).
8. Том Аспиналл (Великобритания).
9. Леон Эдвардс (Великобритания).
10. Александр Волкановски (Австралия).

Алекс Перейра — новая суперзвезда UFC

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