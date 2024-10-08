«Решим всё по-взрослому». Топурия вызвал Махачева на бой в 2025 году

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия ответил на высказывание обладателя титула организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

Напомним, ранее Махачев заявил, что Топурия делает слишком резкие публичные выпады в его сторону.

«Мне не нужно пересекать границы, но похоже, что ребятки, которые с тобой тусуются, пытаются пересечь границу, перейдя которую, они не вернутся. Давай оставим детишек в покое и решим всё по-взрослому в клетке в 2025 году», — написал Топурия в социальной сети X (ранее Twitter).

26 октября на турнире UFC 308 Топурия проведёт первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг) против американца Макса Холлоуэя.