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Хасим Рахман: Бетербиеву в поединке с Биволом может помешать только одно

Хасим Рахман: Бетербиеву в поединке с Биволом может помешать только одно
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Хасим Рахман высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«В любителях Бетербиев побеждал досрочно даже бойцов из тяжёлого веса. В полутяжёлом весе с ним никто не дошёл до решения. Он всех уничтожает. Есть только одно, что может помешать Бетербиеву, — возраст. Время не на его стороне. Если отбросить этот факт, никто из топ-10 не побьёт этого парня», — сказал Рахман в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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