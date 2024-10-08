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Абдель-Азиз: искренне считаю, что Анкалаев нокаутирует Перейру

Абдель-Азиз: искренне считаю, что Анкалаев нокаутирует Перейру
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, считает, что его подопечный способен одержать досрочную победу в поединке с действующим чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Я искренне считаю, что Магомед нокаутирует Алекса… Перейра освоился в полутяжёлом весе, но он прошёл столько битв… Не думаю, что это не сказалось на нём. Вряд ли он способен держать любые удары», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

В своём последнем бою на UFC 307 Перейра нокаутировал в четвёртом раунде американца Халила Раунтри. Анкалаев на UFC 308 сразится с австрийцем Александаром Ракичем.

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