Боб Арум назвал приоритетного соперника для победителя реванша Усик — Фьюри

Легендарный американский промоутер Боб Арум считает, что победитель реванша между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен сразиться с действующим чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.

«Этот бой имеет смысл. И неважно, кто станет победителем. Если выиграет Тайсон, у боя будет колоссальный успех в Великобритании. Этим парням место на «Уэмбли». А если победит Усик, это также будет масштабное событие, учитывая разногласия в первом бою. Так что победитель должен драться с Дюбуа», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).