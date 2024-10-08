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Боб Арум назвал приоритетного соперника для победителя реванша Усик — Фьюри

Боб Арум назвал приоритетного соперника для победителя реванша Усик — Фьюри
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Легендарный американский промоутер Боб Арум считает, что победитель реванша между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен сразиться с действующим чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.

«Этот бой имеет смысл. И неважно, кто станет победителем. Если выиграет Тайсон, у боя будет колоссальный успех в Великобритании. Этим парням место на «Уэмбли». А если победит Усик, это также будет масштабное событие, учитывая разногласия в первом бою. Так что победитель должен драться с Дюбуа», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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