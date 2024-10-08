Тим Цзю ответил, от чего будет зависеть исход реванша Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем титульном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Всё зависит от кондиций Фьюри. В первых шести раундах он оставался неприкосновенным, словно [Мохаммед] Али, он двигался и заставлял Усика промахиваться. Думаю, Усик разработал план на этот бой таким образом, чтобы включиться в поздних раундах», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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