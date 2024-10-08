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«Его карьера ближе к пику». Алексей Тищенко дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола

«Его карьера ближе к пику». Алексей Тищенко дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола
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Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Наверное, сейчас я чуть больше преимущества отдаю Дмитрию. 51 на 49. Он моложе, у него не было травм, он был более активен. В данном промежутке времени его карьера ближе к пику, нежели карьера Артура. Считаю, что форма Бетербиева прошла пик и пошла на спад», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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