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Финальный бой Гран-при ACA Туменов — Вагаев перенесён

Финальный бой Гран-при ACA Туменов — Вагаев перенесён
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Бойцовский промоушен ACA перенёс финальный поединок Гран-при в полусреднем весе (до 77 кг) между Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым.

Напомним, поединок бойцов должен был состояться 2 ноября на турнире ACA 181 в Санкт-Петербурге.

«Претендент на титул Абубакар Вагаев получил травму во время подготовки, у него диагностировали разрыв связки ноги. Помимо чемпионского титула, который должен был защищать Туменов, в этом противостоянии должен был определиться победитель Гран-при ACA в полусреднем весе. Поэтому мы вынуждены перенести этот бой. Главным событием на ACA 181 в Санкт-Петербурге 2 ноября станет бой Григора Матевосяна против Эльмара Гасанова», — прокомментировал новость вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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