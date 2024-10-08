Финальный бой Гран-при ACA Туменов — Вагаев перенесён

Бойцовский промоушен ACA перенёс финальный поединок Гран-при в полусреднем весе (до 77 кг) между Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым.

Напомним, поединок бойцов должен был состояться 2 ноября на турнире ACA 181 в Санкт-Петербурге.

«Претендент на титул Абубакар Вагаев получил травму во время подготовки, у него диагностировали разрыв связки ноги. Помимо чемпионского титула, который должен был защищать Туменов, в этом противостоянии должен был определиться победитель Гран-при ACA в полусреднем весе. Поэтому мы вынуждены перенести этот бой. Главным событием на ACA 181 в Санкт-Петербурге 2 ноября станет бой Григора Матевосяна против Эльмара Гасанова», — прокомментировал новость вице-президент ACA Асланбек Бадаев.