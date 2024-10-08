«Это последнее предупреждение». Сын Кадырова обратился к чеченским бойцам поп-MMA

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, сын главы региона Рамзана Кадырова, критично высказался о выступлении земляков в поп-MMA.

«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем.

Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаёте последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре.

Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. Под руководством Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в регионе и за его пределами ведётся огромная работа по возрождению наших обычаев и духовному воспитанию подрастающего поколения. Вы своим поведением ставите под угрозу эти усилия и старания.

Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.