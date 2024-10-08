Алексей Тищенко высказался о возможном завершении карьеры Артура Бетербиева

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко высказался о возможном уходе из бокса чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева после поединка с Дмитрием Биволом.

«Многое будет зависеть от того, как бой закончится. Любому спортсмену хочется уйти на пике, с победой. Если победы не будет, хочется видеть ещё какой-то бой», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.