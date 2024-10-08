Кудряшов сразится с Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 25 октября

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов, выступающий в супертяжёлом весе, получил нового соперника для следующего выступления.

Напомним, ранее стало известно, что поединок Кудряшова возглавит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Изначально соперником россиянина должен был стать американец Грег Харди, однако его заменит бразилец Фернандо Родригес. Формат поединка – шесть раундов по три минуты.

Фернандо Родригесу 37 лет. Бразилец становился чемпионом польской лиги KSW, чемпионом Superior Challenge, а также финалистом турнира IGF Grand Prix Heavyweight. До дебюта в ММА становился чемпионом Бразилии по кикбоксингу. Неоднократный участник турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В числе его соперников были Владимир Минеев, Гаджи «Автомат» Наврузов, Хадис Ибрагимов, Сергей Билостенный, Сергей Харитонов и Оли Томпсон.