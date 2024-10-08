Алексей Тищенко: считаю, что от Бивола не стоит ждать нокаута

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко оценил шансы Дмитрия Бивола на досрочную победу в предстоящем бою с Артуром Бетербиевым.

«Считаю, что от Бивола не стоит ждать нокаута. Единственная возможность досрочного финиша — травма или невозможность продолжать бой со стороны Артура. Скорее всего, поединок пройдёт всю дистанцию. И, считаю, Дмитрий сможет выиграть его по очкам.

Стилистически он более подвижен, сыплет больше ударов. Хорошее чувство дистанции. За счёт количества и хорошей защиты Бивол, я так предполагаю, сможет одержать победу. Решением судей», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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