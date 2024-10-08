Чимаев отреагировал одним смайлом на предупреждение сына Кадырова к чеченцам о поп-ММА

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев отреагировал на недавнее заявление министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова относительно выступления земляков в поп-MMA. Ранее Кадыров призвал чеченцев прекратить участвовать в подобного рода единоборствах, так как это «противоречит традициям и ценностям».

На своей странице в социальных сетях Чимаев разместил единственный смайл в виде указательного пальца, поднятого вверх. Им он сопроводил слова Кадырова.

Фото: Страница Хамзата Чимаева в социальных сетях

Ранее Чимаев прокомментировал победу чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры над американцем Халилом Раунтри.

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