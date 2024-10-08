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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: дата и время, когда, где будет бой

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: дата и время, когда, где будет бой
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого россиянине Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 – нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 победы (12 – нокаутом) и ни одного поражения.

Начало боксёрского вечера в Эр-Рияде запланировано на 18:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола начнётся около 00:00 мск. Трансляцию боксёрского турнира проведут платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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