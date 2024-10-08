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Альберт Батыргазиев проведёт бой против Николаса Уолтерса 17 октября в Уфе

Альберт Батыргазиев проведёт бой против Николаса Уолтерса 17 октября в Уфе
Альберт Батыргазиев
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17 октября в Уфе на турнире «Ночь чемпионов IBA» действующий обладатель временного титула WBA во втором полулёгком весе, а также чемпион мира по версии IBA в весе до 60 кг Альберт Батыргазиев проведёт защиту титула IBA в бою против ямайского экс-претендента на титул чемпиона мира Николаса Уолтерса. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

Батыргазиев свой последний бой проводил в июле 2024 года в Серпухове, где одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде над ирландцем Джоно Кэрроллом. А Уолтерс в марте 2024 года победил единогласным решением судей американца Джозефа Адорно.

Отметим, что в соглавном событии этого шоу чемпион мира по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт первую защиту титула против немца Леона Харта.

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